نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رايان رينولدز يعود بزي "ديدبول" في ملحمة مارفل المقبلة "Avengers: Doomsday" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد عالم مارفل السينمائي محطة جديدة فارقة مع التحضير لإطلاق فيلمه الضخم Avengers: Doomsday المقرر عرضه عالميًا في 18 ديسمبر 2026، والذي سيعيد إحياء أجواء الإثارة بعودة عدد من أبرز الأبطال الخارقين إلى الشاشة، إلى جانب ظهور شخصيات جديدة تضع الجماهير أمام مفاجآت غير متوقعة.

المفاجأة الأبرز تمثلت في عودة النجم العالمي رايان رينولدز لتجسيد شخصية "ديدبول" في إطار أحداث الفيلم، في حين سيطل النجم الكبير روبرت داوني جونيور هذه المرة في دور استثنائي بعيد تمامًا عن "آيرون مان"، حيث يجسد شخصية الشرير الأسطوري دكتور دوم، ليكون الخصم الأخطر في المواجهة المقبلة.

الفيلم يضم نخبة من الأبطال الذين ارتبطت بهم الجماهير على مدار الأجزاء السابقة، من بينهم كريس هيمسورث بدور "ثور"، وأنتوني ماكي ككابتن أمريكا الجديد، وسيباستيان ستان بشخصية "باكي بارنز"، إلى جانب بول رود وليتيتيا رايت في شخصية "شوري/النمر الأسود".

وفي الوقت الذي يستعد فيه الجمهور لهذا اللقاء الضخم، عبّر النجم كريس إيفانز عن حزنه لغيابه عن العمل الجديد بعد سنوات طويلة ارتبط فيها بدور "كابتن أمريكا" الأصلي، الذي انتهت رحلته في فيلم Avengers: Endgame عام 2019 بنهاية مؤثرة عاش معها الجمهور تفاصيل العودة بالزمن واعتزاله ساحة القتال.

أما رئيس استوديوهات مارفل كيفن فيجي فقد أكد أن قائمة الأبطال المشاركين لم تُغلق بعد، مشيرًا إلى أن المزيد من الأسماء سيتم الإعلان عنها قريبًا، ما يرفع من حماس الجمهور الذي يترقب العمل منذ لحظة الإعلان عنه، خاصة مع مشاركة أسماء ثقيلة مثل فانيسا كيربي، وايت راسل، فلورنس بوج، سيمو ليو، بيدرو باسكال، وعدد آخر من النجوم الذين يمثلون أجيالًا مختلفة من عالم مارفل.

وبهذا التجمع الضخم، يبدو أن Avengers: Doomsday سيكون واحدًا من أكثر الأفلام ترقبًا في السنوات المقبلة، حيث يجمع بين الحنين لشخصيات أيقونية والفضول لمعرفة شكل الصراع الجديد الذي سيهز أركان عالم الأبطال الخارقين.