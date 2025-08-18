نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة تطلق ألبومها "مهري حياة" بثلاثية فنية راقية مع محمود سليم في المقال التالي

تواصل النجمة رنا سماحة ترسيخ حضورها على الساحة الغنائية بخطوات مدروسة، حيث تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي اختارت له عنوان "مهري حياة"، في عمل غنائي متكامل يوازن بين العمق الفني والتنوع الموسيقي، ويكشف عن جوانب جديدة من شخصيتها الصوتية.

ويتضمن الألبوم تعاونًا مميزًا مع الشاعر محمود سليم في ثلاث أغنيات تحمل ألوانًا موسيقية مختلفة، الأولى هي الأغنية الرئيسية "مهري حياة" التي جاءت في قالب رومانسي رقيق من ألحان محمود صلاح وتوزيع محمد بدر، بينما تحمل الأغنية الثانية "هختار حبه" بصمة خاصة بإيقاع المقسوم، من ألحان جابر جمال وتوزيع تيام طارق، ليأتي الختام مع "مش أصول" التي تمثل الجانب الدرامي للألبوم، بألحان مؤمن عمارة وتوزيع مؤمن ياسر.

ويُعد هذا العمل الجديد خطوة فنية بارزة لرنا سماحة بعد النجاح اللافت لأغنيتها الأخيرة "الهونولولو" التي طُرحت على طريقة الفيديو كليب عبر "يوتيوب"، ولفتت الأنظار بأسلوبها المختلف واعتمادها على نص غنائي بسيط وعصري يخدم الفكرة، إلى جانب لحن وتوزيع موسيقي متجدد على إيقاع المقسوم.



