نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يجهز مفاجأتين غنائيتين لجمهوره خلال الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفنان محمد شاهين نشاطه الفني بقوة، حيث يستعد لطرح أغنيتين جديدتين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، على أن يطرحهما بشكل متباعد ليمنح كل عمل المساحة الكافية من التفاعل والانتشار بين جمهوره.

الأغنية الأولى تحمل عنوان "خفي يا عين"، كتب كلماتها أحمد شكري، ولحنها وليد سامي، فيما تولى إسلام ساسو مهمة التوزيع، وأشرف ماهر صلاح على الهندسة الصوتية. أما الأغنية الثانية فهي من أكثر الأعمال التي كان شاهين ينتظر خروجها للنور، وتحمل اسم "من أهم أغاني منتظرها كان ردها"، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

وأكد شاهين أن الأغنيتين تحملان أفكارًا جديدة من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، متمنيًا أن تنالا إعجاب جمهوره الذي ينتظر دائمًا أعماله بشغف.

يُذكر أن آخر ما قدمه محمد شاهين كان أغنية "غمزة" التي تعاون فيها مع الشاعر حازم إكس والملحن عمر أنور والموزع فلسطيني، بينما تولى الميكس والماسترينغ مصطفى رؤوف، وحققت الأغنية صدى واسعًا بين محبيه.

الجدير بالذكر أن شاهين اعتاد على مفاجأة جمهوره من وقت لآخر بأعمال مميزة، وكان قد عبّر سابقًا عن سعادته بالظهور مع الإعلامي عمرو الليثي في أكثر من مناسبة، معتبرًا تلك اللقاءات وش السعد في مشواره الفني.