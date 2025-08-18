نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... نيقولا معوض يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر اسم الفنان نيقولا معوض مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما لفت الأنظار بدوره المختلف في المسلسل الدرامي الجديد "سلمى"

نيقولا معوض يجسد شخصية "جلال".. الغائب الحاضر

في "سلمى" يقدم نيقولا معوض واحدًا من أكثر أدواره عمقًا وتعقيدًا، حيث يجسد شخصية "جلال"، الزوج الغائب الذي يتحول إلى لغز كبير في حياة زوجته سلمى وأبنائه. وتبدأ القصة برومانسية دافئة تجمع بينه وبين البطلة، لتثمر عن زواج سعيد وطفلين، قبل أن تتحول حياتهما إلى معركة يومية مع ضغوط المعيشة وتحديات الحياة. ورغم الخلافات، ظل "جلال" في قلب سلمى رمزًا للأمان والاستقرار.

لكن سرعان ما ينقلب كل شيء رأسًا على عقب حين يختفي جلال في ظروف غامضة، تاركًا زوجته في مواجهة قاسية مع أعباء الحياة وحدها، لتصبح مسؤولة عن إعالة طفليها وسط أزمات اقتصادية خانقة وضغوط نفسية متزايدة. غياب جلال لم يكن غيابًا جسديًا فقط، بل جرحًا عاطفيًا غائرًا ترك أثرًا عميقًا في نفس سلمى، لتتشكل شخصيتها من جديد بفعل هذا الغياب المؤلم.

عودة صادمة مليئة بالأسرار

وتزداد الأحداث سخونة مع عودة جلال المفاجئة بعد سنوات من الاختفاء، حيث يعود حاملًا أسرارًا كبيرة تجعل الجمهور ممزقًا بين التعاطف معه والصدام مع دوافعه. بعض هذه الأسرار يثير التعاطف ويبرر غيابه، بينما تكشف أخرى عن صدمات حقيقية تقلب حياة سلمى رأسًا على عقب. وتدخل الزوجة في مواجهة محتدمة معه، تتأرجح بين الحنين لذكريات الماضي وبين الغضب من سنوات الغياب، لتصبح عودة جلال نقطة تحول كبرى في الحكاية الدرامية.

كوكبة من النجوم يرافقون نيقولا معوض

المسلسل من بطولة الفنانة مرام علي التي تجسد شخصية "سلمى"، البطلة التي تواجه قسوة الحياة بعد غياب زوجها، وتشاركها البطولة النجمة ستيفاني عطا الله في دور شقيقتها. فيما يقدم نيقولا معوض الدور المحوري للعمل بشخصية "جلال". ويشارك في المسلسل أيضًا نخبة من أبرز نجوم الدراما، من بينهم: تقلا شمعون، طوني عيسى، نيقولا دانيل، سعد مينا، مجدي مشموشي، رنا كرم، نانسي خوري، وسام صباغ، ونتاشا شوفاني.