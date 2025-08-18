نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي سر تصدر عايدة غنيم تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عادت الفنانة عايدة غنيم لتتصدر قوائم البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تصريحاتها المثيرة التي أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علّقت على قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق.

وكتبت عايدة غنيم عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك":"اللهم لا شماتة.. قالت عني كومبارس من قبل، وتلف الأيام ليصفها الناس بالأمر نفسه.. معلش يا نجمة، كله سلف ودين"، في إشارة منها إلى انتقادات قديمة وجهتها بدرية لها. تعليق غنيم أشعل النقاش بين المتابعين، فبين مؤيد يرى أنها ردت على إساءة سابقة، وبين معارض اعتبر أن تصريحاتها تحمل قدرًا من القسوة وتوقيتًا غير مناسب.

مشوار فني بدأ من "الحاج متولي"

تعود بدايات عايدة غنيم الفنية إلى عام 2001، حيث قدّمت شخصية "سعدية" في مسلسل "عائلة الحاج متولي" أمام الفنان الراحل نور الشريف، وهو الدور الذي شكّل انطلاقتها نحو عالم الشهرةوروت غنيم في لقاء سابق أن الفنانة عايدة رياض هي من رشحتها لذلك الدور، مؤكدة أنه كان نقطة تحول حقيقية في مسيرتها الفنية.

بعد ذلك، شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، لكنها بقيت محصورة في أدوار ثانوية جسّدت خلالها شخصية الفتاة المرحة والدلوعة. ومن أبرز محطاتها مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"عبوده ماركة مسجلة" (2009)، بالإضافة إلى مشاركتها في عمل ديني وهو "الإمام المراغي".

ورغم هذه المشاركات، فإن مشوارها لم يخلُ من فترات غياب طويلة بسبب قلة العروض، وهو ما عبّرت عنه أكثر من مرة مؤكدة أن المنتجين كانوا يبررون الأمر بجملة متكررة: "الموضوع مش في إيدينا".

تصريحات تثير الجدل دائمًا

لم تُعرف عايدة غنيم فقط من خلال أعمالها، بل ارتبط اسمها أيضًا بتصريحاتها المثيرة للجدل في الإعلام. ففي ظهورها مع الإعلامي نزار الفارس على قناة "الرابعة" العراقية، كشفت عن رؤيا رأت فيها السيدة مريم العذراء أثناء فترة حملها، وقالت إن هذه الرؤيا كانت السبب وراء تسمية ابنها "محمد".

وفي اللقاء نفسه، تحدثت غنيم بصراحة عن توجهها إلى منصة تيك توك، مؤكدة أن ذلك كان بدافع مادي بالدرجة الأولى، حيث أوضحت أن العائد من المنصة يفوق أحيانًا ما يجنيه الفنانون من التمثيل، لاسيما في ظل تدني الأجور. وأضافت أنها تعتمد على هذا المصدر للإنفاق على ابنها بعد انفصالها عن والده الذي على حد قولها لا يشارك في نفقاته.