نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي لـ "أبواب الخير": "كل إنسان له محطة هينزل فيها.. خلى رحلتك حلوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة حلقة الأحد من برنامج ابواب الخير علي راديو مصر.. خلونى فى البداية احكى لكم حكاية بسيطة لكن مليانة عبر وحكم .. حكاية واحد ركب قطر واول ما دخل فضل يتخانق مع اللى نحوة علشان يقعد على كرسي معين، ويتخانق مع اللى جنبة علشان يفتح الشباك ، وعمال يشتم فى دة... ويظلم فى دة.. ويهين دة.

واضاف الليثي ، والناس تنظر له من بعيد وتقول: منة لله واول ما محطتة جت.. نزل بسرعة نزل بس ساب وراة ناس كرهاة... وناس بتدعى علية.. وناس عمرها ما هتسامحة..

ناس بتقول: يلا احسن إنه نزل وارتحنا من شره

اهو كلنا فى الحياة اعزائى المستمعين راكبين قطر.. وكل واحد لة محطة.. ومهما طالت رحلتنا.. لازم نوصل لمحطتنا

ومن هنا .. خلى رحلتك حلوة... ما تظلمش... ما تجرحش.. ماتقساش.. ماتكرهش

علشان لما تنزل... الكل يفتكرك بالخير

وبمكن دعوة حلوة من حد بيحبك تدخلك الجنة..

وممكن دعوة من حد ظلمتة تدخلك النار

اتقى اللة فى رحلتك.... عشان تلاقى جنتك

وعلي جانب آخر يواصل برنامج "أبواب الخير" دوره الخدمي والتنموي ورسالته في دعم أهلينا في شتى بقاع الجمهورية وتقديم المفاجآت وتحقيق الأمنيات، ويذاع في الثالثة عصر الأحد عبر أثير إذاعة راديو مصر.