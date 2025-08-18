نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الموت يفجع الفنان سامح حسين.. وهذا ما نشره عبر انستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان سامح حسين، مساء اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وفاة نجل شقيقه الطفل "حمزة" عن عمر لم يتجاوز الأربع سنوات، في خبر مؤثر أثار مشاعر الحزن بين جمهوره ومتابعيه.

جاء إعلان سامح حسين من خلال تدوينة مؤثرة نشرها عبر خاصية الكتابة على إنستجرام، حيث استعان بالآية الكريمة: {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}، وأرفقها بكلمات النعي قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. حمزة ابن أخويا طفل 4 سنوات في ذمة الله"، لتتفاعل معها تعليقات آلاف المتابعين بالدعاء للطفل والصبر لأسرته.

وقد عبّر العديد من محبي الفنان سامح حسين وزملائه في الوسط الفني عن تعازيهم عبر تعليقاتهم ورسائلهم الخاصة، مؤكدين تضامنهم معه في مصابه الأليم، وموجهين الدعوات بالرحمة والمغفرة للطفل، وبالصبر والسلوان لذويه.

ويُعد سامح حسين من الفنانين الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتاد مشاركة جمهوره اللحظات الإنسانية والشخصية إلى جانب أعماله الفنية، الأمر الذي جعل تفاعلات الحزن والدعاء لرحيل الطفل الراحل تتصدر تفاعلات جمهوره فور إعلان الخبر.

رحيل الطفل "حمزة" ترك حالة من الحزن البالغ بين أسرة الفنان سامح حسين ومحبيه، ليؤكد مرة أخرى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مرآة حقيقية للمشاعر الإنسانية، ومكانًا للتعبير عن التضامن والدعم في أوقات الفقد والألم.

