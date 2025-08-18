نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "رمسيس باريس".. ياسر قنطوس: حكم نهائي بإلزام أحمد خالد موسى بدفع 500 ألف جنيه لصالح إحدى شركات الإنتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ياسر قنطوش المستار القانوني لإحدى شركات الإنتاج الفني والتوزيع، حصوله على حكم بإلزام المخرج أحمد خالد موسى بدفع مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيهًا مصريًا، بسبب فيلم رمسيس باريس.

وقال ياسر قنطوش في بيان صحفي: تحصلت بصفتي المستشار القانوني للشركة على حكم بإلزام المخرج أحمد خالد موسى بأن يودي للشركة مبلغ وقدره خمسمائة ألف جنيها مصريًا بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي للشركة الفوائد القانونية 4٪ من تاريخ المطالبة وذلك نظير عدم تنفيذه العقد المبرم بينهما لأداء عمل فني لصالح الشركة وذلك في الدعوى رقم ٢٣١٠٤لسنة ١٤٠ ق محكمة إستئناف القاهرة.

وسبق وكان المستشار ياسر قنطوش قد كشف في بيان أنه تم وقف الفيلم بدور العرض السينمائي المصري، وتابع أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكما قضائيا نهائيا يحمل رقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم رمسيس باريس.

ومن جانبه، أصدر المحامي ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري بيانا صحفيا أكد فيه أن الشركة المنتجة قاموا بعمل إشكال في التنفيذ للحكم السابق للمحكمة وعلى أثر الأشكال قامت الرقابة بعرض الفيلم مؤقتا لحين الفصل في الإشكال، وأضاف ياسر، أن صدر حكما برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.