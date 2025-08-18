نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. قائمة أبطال مسلسل قسمة العدل بطولة إيمان العاصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة إيمان العاصي خلال الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد قسمة العدل، من إخراج أحمد خالد، والذي من المقرر عرضه في الـ Off season.

أبطال مسلسل قسمة العدل

ويضم مسلسل قسمة العدل بطولة: إيمان العاصي، عابد عناني، رشدي الشامي، دنيا ماهر، خالد كمال، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

قصة مسلسل قسمة العدل

يتناول المسلسل قصة شخصية معقدة تمر حياتها بالعديد من التحولات الدرامية المثيرة، وتخوض إيمان العاصي من خلال مسلسل قسمة العدل ثاني تجاربها مع البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية بعد مسلسل برغم القانون.

أخر أعمال إيمان العاصي

وكان اخر اعمال إيمان العاصي هو فيلم في عز الضهر، وهو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، ويتناول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب، والعمل يتناول العديد من القضايا السياسية، منها القضية الفلسطينية.أفلام هندية

وايضا شاركت في مسلسل برغم القانون مكون من 30 حلقة، ويشارك بجانب إيمان العاصي في بطولته، هاني عادل، وليد فواز، محمد القس، رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل على ماهر، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.