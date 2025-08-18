نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض حكاية الثالثة من مسلسل 'ما تراه ليس كما يبدو' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو نجاح حكايته ويحفظ علي صدراة التريند بقصصه المختلفه واحداثه المثيرة، حيث عرض منذ ايم الحكاية الاولي التي تحمل اسم فلاش باك، وانطلقت أمس ثاني حكاية تحمل اسم بتوقيت 2028.

موعد عرض حكاية الثالثه من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومن المقرر عرض الحكاية الثالثة التى تحمل اسم JUST YOU بطولة تارا عماد، عقب حكاية بتوقيت 2028 خلال شهر اغسطس الجاري.

أبطال حكاية Just You

وتضم حكاية Just You بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

قصة حكاية Just You

وتدور أحداث الحكاية حول صحفية تعاني من مشكلات نفسية واجتماعية رغم نجاحها المهني، وتجسد شخصية الصحفية تارا عماد، بينما تقدم وفاء صادق دور والدتها بالمسلسل.

حكاية بتوقيت 2028

تجسد هنادي مهنا شخصية داليدا، مذيعة بودكاست تتمتع بشخصية قوية، ومتزوجة من أحمد جمال سعيد، ويشارك في بطولة حكاية بتوقيت 2028 كل من هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، وكريم عبدالجواد، من تأليف نسمة سمير وإخراج جمال سعيد، إنتاج كريم أبوذكري.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، كل حكاية منها من 5 حلقات فقط.

حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

حكاية هند بطولة ليلى أحمد زاهر أول أعمالها بعد الزواج، وحكاية ديچافو بطولة شيري عادل وأحمد الرافعي، حكاية فلاش باك بطولة مريم الجندي واحمد خالد صالح، حكاية Just You بطولة تارا عماد، حكاية بتوقيت 2028 بطولة هنادي مهنا.