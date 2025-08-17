راغب علامة يبدع في فقرا الجبلية... حفل جماهيري مميز بحضور عربي واسع

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا السوبر ستار راغب علامة مساء أمس حفلًا فنيًا استثنائيًا في منطقة فقرا اللبنانيّة الجبلية، الواقعة على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر.

شهد الحفل حضورًا مميزًا من مختلف أنحاء الوطن العربي، إذ جمع جمهور السوبر ستار من لبنان وأيضًا من السياح العرب من سوريا والأردن ومصر والإمارات، الذين يزورون لبنان في هذه الفترة للاستمتاع بالأجواء الصيفية الساحرة.

يأتي هذا الحفل في إطار سلسلة حفلات صيفية يحييها راغب علامة، وقد لاقى استحسانًا كبيرًا من الحضور الذين تفاعلوا مع أغانيه الجديدة والقديمة على حدٍ سواء. ومن أبرز الأغاني التي قدمها خلال الحفل أغنيته الجديدة “ترقيص”، التي لاقت رواجًا كبيرًا.

وفي تصريح له، أكد راغب علامة أنه سيواصل إحياء حفلاته في أماكن مميزة، حيث سيحلّ ضيفًا في حفل جماهيريّ بتنظيم خاصّ على مسرح قرطاج في تونس في السابع من سبتمبر المقبل، كما سيحيي حفلًا آخر على خشبة مسرح “Le Dôme de Paris” في ٢٥ أوكتوبر المقبل، وهو المسرح الذي وقف عليه نخبة من أهمّ نجوم العالم في العاصمة الفرنسية باريس حيث يلتقي السوبر ستار بجمهوره في الجاليات العربية المقيمة في فرنسا وفي الدول الأوروبية المجاورة.

ويستعد علامة حاليًا لإطلاق أعمال جديدة، حيث يعمل في الاستوديو على مجموعة من الأغاني التي سيبصر بعضها النور قريبًا، مع وعد اجمهوره بمفاجآت فنية مميزة.