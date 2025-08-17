فن ومشاهير

"بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 1/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 2/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 3/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 4/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 5/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 6/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 7/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 8/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 9/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 10/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 11/12
  • "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل 12/12

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد النهاية الصادمة للحلقة الأولى من حكاية "بتوقيت 2028"، تبدأ الأحداث بمزيد من الغموض والتوتر النفسي لـ داليدا (هنادي مهنا)، التي تصحو من النوم منهارة بعد ليلة مليئة بالانهيار العصبي، وتتصرف وكأنها فقدت الذاكرة، لتسأل زوجها مازن (أحمد جمال سعيد): "هو احنا في سنة كام؟"، فيرد متعجبًا: "2026!"، لكنها تفاجئه بتهديد: "لو خنتني يا مازن.. هقتلك".

 

داليدا تبدأ رحلة جديدة مع الزمن، إذ تلجأ إلى أستاذ متخصص في فيزياء السفر عبر الزمن (الفنان القدير ياسر علي ماهر)، وتحاول إقناعه بمساعدتها بعد أن رأت خيانة زوجها في المستقبل عام 2028. وبين الشرح العلمي عن نظرية آينشتاين والممرات الزمنية، يحذرها من أن محاولة تغيير القدر قد تقود إلى مصائر أعنف وأخطر.

 

في المقابل، يزداد شكها في مازن بعدما تعثر على "سلسلة حريمي" في ملابسه، ويخبرها أنها تخص ياسمين (نانسي هلال)، لتتفاقم غيرتها ووساوسها. ثم تفاجأ به مع ياسمين أمام منزلها في مشهد غامض يزيد من الريبة.

 

تحاول داليدا إصلاح علاقتها بزوجها مرة، ثم تنقلب عليه بالغيرة والاتهامات مرة أخرى. وبين تقلباتها النفسية، يزداد توترها في العمل، حيث تدخل في صدام مباشر مع ياسمين داخل الاستوديو أثناء تسجيل البودكاست، قبل أن يتدخل شريف (يوسف عثمان) لفض النزاع.

 

المفاجأة تأتي في النهاية حين تجلس داليدا مع شريف وتفتح له قلبها، معترفة أنها قلقة من المستقبل، بل وتخبره أنها سافرت بالزمن بالفعل. ورغم أنه يمزح قائلًا: "هقول عليكي مجنونة"، إلا أنه يضيف: "بس هصدقك".

لكن الصدمة الحقيقية تأتي مع ياسمين، حين تكتشف أن شريف يرتدي حظاظة مكتوب عليها اسم "داليدا"، لتترك الحلقة النهاية غامضة وصادمة، وتطرح سؤالًا جديدًا:
هل شريف يحمل مشاعر خفية تجاه داليدا؟ وهل تتغير خيوط اللعبة في الحلقات القادمة؟.

2d21d7593e.jpg
b02dadf717.jpg
a900bdf576.jpg
03fe3cf2f0.jpg
c94c5140e5.jpg
928b1733be.jpg
2d96b0b856.jpg
5df2de2b6f.jpg
9c199f9b10.jpg
ba68fce20d.jpg
7b74fdd1ed.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا