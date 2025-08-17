الأحد.. عرض مسلسل "أزمة ثقة" على قناة ON

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الصفحة الرسمية لقناة ON، عبر حسابها بموقع انستجرام عن موعد عرضها لمسلسل أزمة ثقة بطولة هاني عادل.

موعد عرض مسلسل "أزمة ثقة" على قناة ON

ومن المقرر عرض مسلسل "أزمة ثقة" على قناة ON بداية من يوم الأحد المقبل 24 أغسطس.

ابطال مسلسل "أزمة ثقة"

مسلسل "أزمة ثقة" من بطولة النجم هاني عادل ونجلاء بدر، وملك أحمد زاهر، وهاجر الشرنوبي، وتامر فرج، وإيهاب فهمي، ومنة فضالي، وآخرين، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

قصة مسلسل "أزمة ثقة"

المسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل يتورط فيها الأبطال، ويحاولون الفرار من تبعاتها، لتتصاعد الأحداث في صراع عائلي بسبب المال والخلافات بين الأشقاء، وكيف تتسبب هذه الخلافات في فقدان الثقة بين أفراد العائلة الواحدة.

آخر أعمال هاني عادل

وكان آخر أعمال هاني عادل هو مسلسل «برغم القانون» من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته كلا من إيمان العاصي، وهاني عادل، وفرح يوسف، وايضا حكاية «عيشها بفرحة» عن كتاب «55 مشكلة حب»، وشارك فى بطولتها كلا من هبة مجدى، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ونينا المغربى، وإبراهيم السمان، ومروان يونس، وحنان سليمان، وجيهان خيرى، وإسراء أحمد عطية، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج البير مكرم.