فن ومشاهير

أشرف عبد الباقي يحصد جائزة الإبداع والتميز

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان  « أشرف عبد الباقي  » وجائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل " قلبي ومفتاحه " لجنة تحكيم  ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 13،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

وعقدت لجنة التحكيم  الدرامي بمهرجان همسه للاداب والفنون فى دورته الــ 13  لاختيار الأعمال الفائزه في السباق الرمضاني 2025.

وضمت لجنة التحكيم كلا من رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصرى، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، المخرج حسام الدين صلاح، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والفنانة مي حسن مدير العلاقات العامة للمهرجان، والمخرج القدير إبراهيم الشوادي. 
وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات صحفيه دارت مناقشات كثيرة حول الأعمال التي شاركت في السباق الرمضاني 2025. 

وأضاف الحصرى شهدت المناقشات حالات تباين الاراء في كل المجالات وإن إجتمع الجميع في النهاية على الأسماء التي تستحق الفوز والتكريم في المهرجان في دورته الــ 13.

وقد أعلن الكاتب فتحي الحصرى عن نتائج إستفتاء الجمهور للدورة الـــ 13 منذ ايام.

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل"، ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

