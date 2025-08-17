نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تانيا قسيس تشعل حفل افتتاح مهرجان جزين في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت المطربة تانيا قسيس فعاليات مهرجان جزين الموسيقي في لبنان، بحفل غنائي كامل العدد في أولى حفلاتها الجماهيرية في المدينة.



وخطفت تانيا قسيس قلوب الجمهور بباقة من من أشهر أغنياتها مثل "خليني معاك" و"وطني" و"شو مخبي الليل"، مع مجموعة منتقاة من أغاني جارة القمر فيروز جمعت بين أغنيات "نسم علينا الهوى" و"كان الزمان وكان" و"يا سهر الليالي".

وفي لحظة مؤثرة، أحيت تانيا قسيس ذكرى الفنان الكبير الراحل زياد الرحباني بإعادة إحياء توليفة من أشهر روائعه، منها "شو هل إيام" و"إديش كان في ناس" و"كيفك إنت" و"عا هدير البوسطة" وسط دموع وهتاف الحاضرين، مع إضاءة جدران بلدية جزين بصورة ضخمة لزياد الرحباني في مشهد مفهم بالمشاعر.

كما أمتعت تانيا الحضور بوجبة غنائية من روح الزمن الجميل من روائع أسمهان وليلى مراد وداليدا وعبد الحليم حافظ، مع مزجها بأغنيات دينية تزامنا مع احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء، من بينها أغنية "آفي ماريا".

ويأتي حفل افتتاح مهرجان جزين وسط انتعاشة فنية تعيشها تانيا قسيس حاليا، تزامنا مع ترشحها لنيل جائزة الموريكس دور الموسيقية لأفضل أغنية للعام عن أغنياتها المصورة "خليني معاك" التي تغنت خلالها باللهجة المصرية وتعاونت فيها مع الملحن المصري عمرو مصطفى.