نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور شقيقه ومصطفى كامل.. أحمد سعد يتألق بحفله الثاني في مهرجان "ليالي مراسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم أحمد سعد، حفلًا غنائيًا للمرة الثانية ضمن فعاليات "مهرجان مراسي"، ليالي مراسي، والذي يقام تحت رعاية مراسي البحر الأحمر، وذلك تحت شعار كامل العدد.

أغنية “أخويا”



وقدم أحمد سعد عددًا كبيرًا من أغاني ألبومه الجديد، وصعد إلى جانبه على المسرح شقيقه عمرو سعد وقدما سويا أغنيتهما الجديدة "أخويا" وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.

تصريحات أحمد سعد

وقال أحمد سعد خلال كلمة بالحفل، إنه يتمنى تقديم عمل سينمائي يجمعه بشقيقه عمرو: عايز أعمل فيلم مع أخويا ويقدم دور صامت.



كما وجه أحمد سعد الشكر لمهرجان مراسي والقائمين عليه، وأبدى سعادته بمد فترة الصيف في مراسي لشهر أكتوبر المقبل.

أبرز الحاضرين لحفل أحمد سعد



وحضر حفل النجم أحمد سعد، كلًا من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعائلته، وأيضًا الفنانة هاجر أحمد وزوجها.



حفلات مهرجان مراسي

يذكر أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي.