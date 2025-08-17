نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يعلن عن اختياره "سفير النوايا الحسنة" لدعم أطفال الشلل الدماغي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كريم الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" عن تكريمه واختياره ليكون سفير النوايا الحسنة لإحدى الجمعيات الخيرية لتأهيل أطفال الشلل الدماغي، معبّرًا عن سعادته البالغة وفخره بهذه الخطوة التي وصفها بأنها مسؤولية عظيمة تتطلب جهدًا مضاعفًا ودعمًا حقيقيًا للأطفال أصحاب القدرات الفائقة.

منشور كريم الحسيني

وكتب الحسيني في منشوره: "لكم يُسعدني أن أكون سفير النوايا الحسنة لجمعية واحة نور الحياة للشلل الدماغي ودعم أطفالنا وأبطالنا ذوي القدرات الخارقة، اللهم استخدمنا في الخير وللخير دائمًا أبدًا، واجعلنا من المؤثرين في الحياة يارب أكون قد المسؤولية دي ونقدر نهتم وندعم الملف المهم ده ونأثر فيه بالفن"، مؤكدًا أن الفن له دور عظيم في نشر الوعي ودعم القضايا الإنسانية تحت شعار العلاج بالفن.

كما وجه الفنان رسالة شكر خاصة إلى إدارة الجمعية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم لن يكون مجرد لقب بل بداية لمسيرة حقيقية لخدمة الأطفال أصحاب التحديات الخاصة الذين وصفهم بـ "الأبطال الخارقين".

ويأتي اختيار كريم الحسيني في إطار حرص الجمعية على التعاون مع نجوم الفن في رفع الوعي بقضية الشلل الدماغي ودمج الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولأسرهم.