نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم النجم محمد ممدوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعد مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم النجم محمد ممدوح في حفل إفتتاح الدورة الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر المقبل.



يأتي تكريم محمد ممدوح تقديرًا لمشوار نجم شاب حافل بالأعمال السينمائية الناجحة وتكريما لجيل من المواهب التمثيلية الشابة المميزة.

تصريحات محمد ممدوح

أعرب "ممدوح" عن تقديره للمهرجان لإختياره للتكريم مشيرًا إلى أن التكريم يضع الفنان في مسئولية كبيرة تجاه خطواته المقبلة وأنه يجب ألا يقل في أعماله عن المستوي الذي إستحق عنه هذا التكريم، معلنا عن إهداء التكريم لأبناء جيله الذي يفخر بالإنتماء إليه خاصة وأنه يضم الكثير من المواهب التي حققت نجاحًا وإنتشارًا فنيًا كبيرًا.

تصريحات السيناريست محمد الباسوسي

من جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن إدارة المهرجان حريصة علي إختيار أصحاب التجارب الفنية المميزة للتكريم وإلقاء الضوء علي أعمالهم الفنية خاصة السينمائية منها، مشددًا على أن محمد ممدوح صاحب تجربة ملهمة وحافلة بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين الكوميدي والأكشن والميلودراما التي حققت نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، لافتا إلي أن "ممدوح" ينتمي لنوعية الممثلين الذين يبحثون عن الدور وواقعيته وتأثيره لدي الجمهور، لذلك فهو يتصدر الأفيش في أعمال مثل أبو صدام الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويشارك في أعمال جماعية تارة أخري حبًا في شخصية جذبته لتقديمها مثل روكي الغلابة وعيار ناري وتراب الماس والأصليين والفيل الأزرق والخلية والسادة الأفاضل الذي إنتهي من تصويره مؤخرًا.

وذكر أنه من المقرر أن تقام ندوة تكريمية يتحدث فيها محمد ممدوح للنقاد والصحفيين ووسائل الإعلام عن مشواره الحافل الذي يضم ما يزيد عن الـ 30 فيلمًا.

وفي السياق ذاته أكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن تكريم محمد ممدوح يعكس إيمان المهرجان بدور الشباب في إثراء السينما المصرية وصناعة جيل جديد من النجوم القادرين على حمل رسالة الفن وإيصالها بصدق وواقعية، وأضاف أن المهرجان يضع في أولوياته دعم هذه الطاقات وتقديرها، معتبرًا أن تكريم "ممدوح" هو في الحقيقة تكريم لجيل كامل أثبت حضوره على الساحة الفنية واستطاع أن يفرض لغته الخاصة في الأداء والإختيار.