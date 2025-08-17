نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. صبحي خليل يستقبل عزاء والدته بمسجد الحامدية الشاذلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان صبحي خليل لاستقبال واجب العزاء في والدته اليوم الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والتي توفيت صباح أمس السبت.

نعي صبحي خليل لوالدته

وكان الفنان صبحي خليل، قد أعلن أمس، عن خبر وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورا قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله".

آخر أعمال صبحي خليل

وكان صبحي خليل، قد شارك في دراما رمضان الماضي 2025 بمسلسل "المداح أسطورة العودة"، الذي كان بطولة حمادة هلال، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، محمود فارس، وآخرون من النجوم.