الرياض - كتبت رنا صلاح - في حدث فني مميز، يلتقي النجمان بهاء سلطان وتامر عاشور بجمهور ليبيا لأول مرة في فعالية موسيقية تحمل عنوان “صيف بنغازي” وتأتي هذه المناسبة كفرصة

بهاء سلطان وتامر عاشور يلتقيان متابعيهما في أولى حفلاتهما بمهرجان صيف بنغازي

يشهد الحفل تنظيمًا دقيقًا، حيث تحرص الفرق على تقديم تجربة استثنائية للجمهور وسيؤدي كل من بهاء وتامر مجموعة من الأغاني التي تلاقي صدى واسع بين محبيهم، مما يعد بتجربة لا تنسى وتسعى الإدارة المسؤولة عن الحفل إلى توفير كافة المستلزمات لضمان راحة الجمهور وخلق أجواء مبهجة.

هذا اللقاء يعد علامة فارقة في مشوار الفنانين، حيث يفتح لهما آفاق جديدة في السوق الليبي ويعلق بها تامر عاشور على أهمية هذه الفعالية قائلاً إنها تعكس تبادل ثقافي بين الدول العربية وتؤكد على قوة الفن في توحيد الشعوب بالرغم من المسافات.

من المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كثيفاً من قبل عشاق الموسيقى والفن وتعتبر بنغازي مكاناً ثرياً بالثقافات والمواهب، مما يعطي هذه الفعالية بُعداً مميزاً يعكس تاريخ المدينة وتنوع ثقافاتها.

تتجه الأنظار نحو بنغازي في انتظار هذه الحفلة الفريدة، وكما يبدو، سيكون الجمهور على موعد مع ليلة استثنائية.