نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حمزة نمرة عن مشواره الفني ورحلته التي وصفها بأنها مليئة بفضل الله ودعم جمهوره، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

رسالة حمزة نمرة لجمهوره



وكتب حمزة نمرة قائلًا: «زمان، لما كان حد يسألني في أي لقاء: هل حاسس إنك مش واخد حقك فنيًا؟ كنت باقعد أفكر شوية وأبقى مش متأكد من الإجابة، وغالبًا بأكون أقرب لفكرة إني فعلًا كده. لحد ما في يوم قعدت بيني وبين نفسي وسألت نفسي السؤال ده بجد، واكتشفت إن ربنا إداني أكتر مما أستحق، ووصلني لأبعد مما يفترض إني أوصل له بحسابات الدنيا وبالورقة والقلم».



أردف: «واحد ماشي عكس التيار، لا بيغني مواضيع شبه الرائج، ولا بيعمل موسيقى شبه الرائج، ولا بيلبس شبه الرائج، ولا بيفرض نفسه بالزنّ على الودان، وفوق ده كله انطوائي وما بيعرفش يخلق علاقات ومعارف في مجاله بالورقة والقلم وقوانين الطبيعة، المفروض يبقى بالكتير على هامش الفن ويبقى مسموع في دوائر ضيقة جدًا».



وتابع: «لكن إن اللي بأقدمه ينتشر بالشكل ده، وإن ألبوماتي تنزل في موسم الصيف ف تنافس فئات البوب وتبقى رائجة في كل المنصات، فده فضل من ربنا كبير أوي، ده مش حقي ده أكتر من حقي بمراحل. ف الحمد لله رب العالمين».



واختتم: «باشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح ده، كل واحد سمعني واتأثر، اتكلم عني وسط صحابه، نشر أغنية ليا، حضر لي حفلة، ربنا جعلكم سبب في إن فني يفضل عايش، وسامحوني على أي تقصير أو حاجة كانت أقل من توقعاتكم، ده اللي ربنا يسره لي لتقديمه وربنا يرزقنا حسن النوايا، وأخيرًا أشكركم من قلبي ماشي على الله.. يتكعبل لو بص وراه».