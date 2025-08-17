نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أم كلثوم تعود بصوت العرائس على مسرح الساقية في ليلتين استثنائيتين في المقال التالي

يستعد مسرح الساقية للعرائس لإحياء أجواء الطرب الأصيل من جديد، حيث يقدم يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر المقبل أمسيتين متتاليتين لأسطورة الغناء العربي أم كلثوم، وذلك على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، في إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذي أصبح أحد أبرز علامات الساقية الثقافية.

وتشهد الأمسية الأولى التي تنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً تقديم رائعة "دارت الأيام"، بينما تحمل الأمسية الثانية المقرر انطلاقها في الثامنة والنصف مساءً واحدة من أيقونات الطرب وهي "بعيد عنك"، حيث يجتمع الجمهور مع صوت كوكب الشرق من خلال العرائس التي تتحرك بإبداع فني يأسر الصغار والكبار معًا.

ويعد هذا العرض امتدادًا لما يقدمه مسرح الساقية منذ انطلاقه عام 2006، حين دُشّن بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوي، ليواصل منذ ذلك الحين رحلته في المزج بين الفن المسرحي والموسيقى، حتى باتت حفلات "أم كلثوم بالعرائس" حدثًا شهريًا ثابتًا يُقام في الخميس الأول من كل شهر، بقيادة الصاوي نفسه الذي يتولى تحريك العرائس مع فريقه.

وتؤكد الساقية من خلال هذه العروض على دورها في إعادة إحياء التراث الغنائي العربي بأسلوب معاصر يحقق المتعة البصرية والسمعية معًا، ويروّج لهذا الشكل الفني الفريد الذي لا يجذب الأطفال فقط بل يجمع حوله الأجيال المختلفة من عشاق الفن الأصيل.

