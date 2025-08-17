نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يودع تيمور تيمور بالدعاء: "اللهم ارحمه واغفر له" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خيمت أجواء من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق مأساوي بشاطئ رأس الحكمة في محافظة مطروح، تاركًا خلفه صدمة كبيرة بين أسرته وأصدقائه وزملائه.

الفنان أحمد حلمي عبّر عن بالغ حزنه لفقدانه، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "إِنَّا للهِّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. الله يرحمك يا تيمور ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك وكل من أحبوك على فراقك.. ادعو له بالمغفرة."

وكانت مديرية الصحة بمطروح قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض شخص للغرق بمدينة رأس الحكمة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ليتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، حيث جرت الإجراءات اللازمة تمهيدًا لدفنه.

رحيل تيمور تيمور، الذي عُرف بإنسانيته وموهبته الفنية، أثار حالة من الحزن الشديد، لتنهال كلمات الرثاء والدعاء من نجوم الفن ومحبيه الذين أكدوا أن ذكراه ستبقى حاضرة في قلوبهم.