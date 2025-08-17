فن ومشاهير

منى زكي تودّع تيمور تيمور بكلمات مؤثرة: "كنت أطيب إنسان"

القاهرة - محمد ابراهيم -  

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد الرحيل المفاجئ لمدير التصوير تيمور تيمور، الذي وافته المنية أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق.

الفنانة منى زكي عبّرت عن صدمتها العميقة لرحيله، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "خبر حزين ومؤلم مش مصدقة الله يرحمك يا تيمور ويغفرلك، كنت أطيب إنسان ربنا يصبرنا على فراقك، ويصبر زوجتك وولادك وأسرتك وأهلك وأصحابك اللهم أسكنه فسيح جناتك وتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين."

وقد تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح بلاغًا يفيد بتعرض شخص للغرق في رأس الحكمة، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

رحيل تيمور تيمور ترك أثرًا بالغًا في نفوس زملائه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، حيث تسابق النجوم على نعيه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه لم يكن مجرد مدير تصوير مبدع، بل إنسان طيب القلب ترك بصمة في كل من عرفه.

