بهذه الطريقة...ريهام عبدالغفور تواصل حزنها على وفاة تيمور تيمور

القاهرة - محمد ابراهيم -

خيّم الحزن على الوسط الفني منذ مساء السبت 16 أغسطس، بعد الرحيل المفاجئ لمدير التصوير المبدع تيمور تيمور إثر حادث غرق مأساوي أثناء محاولته إنقاذ نجله بالساحل الشمالي، وهو الموقف الإنساني البطولي الذي زاد من ألم فراقه وصدم محبيه وزملائه.

ومن أبرز النجوم الذين نعوه بكلمات مؤثرة، الفنانة ريهام عبد الغفور التي كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "حزينة حزينة حزينة.. اللّه يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال يا حبيبي، يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني آدم وزميل وأخ وصديق.. حتوحشني ضحكتك وهزارك اللي ماكنش بيخلص، ربنا يصبر أهلك وكل حبايبك ويصبرنا على فراقك.. كسرت قلبنا يا حبيبي.. أسألكم الفاتحة والدعاء."، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره الذين شاركوها الحزن والدعاء للفقيد.

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل تشييع الجثمان، موضحًا أنّ صلاة الجنازة على الراحل ستقام عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على أن يوارى جثمانه الثرى وسط حضور كبير من الفنانين والمحبين، في مشهد مهيب يعكس مكانته في قلوب الجميع.

ويعيش الوسط الفني حالة من الأسى الكبير، حيث رحل واحد من أبرز مديري التصوير في جيله، إذ تميز تيمور تيمور برؤية بصرية متفردة، وحس فني جعل اسمه حاضرًا بقوة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي لاقت إشادة النقاد والجمهور على حد سواء. لقد ترك بصمة واضحة في مجال التصوير، وأكد للجميع أن الكاميرا في يديه لم تكن مجرد أداة، بل نافذة تُضيء جماليات الصورة وتمنح العمل روحًا خاصة.