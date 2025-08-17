شريف عامر يبعث رسالة دعم لأنغام بعد جراحة دقيقة ووالدها يطمئن الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجه الإعلامي شريف عامر رسالة دعم مؤثرة للفنانة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس خلال الأيام الماضية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "بكره إن شاء الله طالع من المواجع يا أنغام هانم، أسمعك الآن مع أصدقاء، نستمتع بصوتك الرائع الصافي، وحسك الصادق، ندعو لك بالشفاء والعودة سريعًا بألف سلامة"، في إشارة إلى محبته الكبيرة لها وتقديره لفنها.

من جانبه، طمأن الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، محبيها على حالتها الصحية، مؤكداً أن وضعها يشهد تحسنًا ملحوظًا وأنها ستغادر المستشفى خلال يوم أو يومين على الأكثر، بعد استكمال الفحوصات اللازمة والتأكد من استقرار وضعها.

وكانت أنغام قد مرت بأزمة صحية مفاجئة إثر اكتشاف ورم حميد في البنكرياس، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا. أجرت في البداية عملية دقيقة في ألمانيا لإزالة الجزء الأكبر من الورم باستخدام المنظار، إلا أن الأطباء اضطروا لاحقًا لإجراء جراحة ثانية أكثر تعقيدًا، شملت استئصال الجزء المتبقي من الورم مع جزء صغير من البنكرياس.

وبحسب مقربين من الفنانة، فإن العمليات رغم صعوبتها تكللت بالنجاح، وهي الآن تحت رعاية طبية مشددة في أحد المستشفيات الألمانية، وسط دعوات واسعة من جمهورها ومحبيها لعودتها سريعًا إلى حياتها الطبيعية ومسرحها الذي اعتاد صوتها العذب.

