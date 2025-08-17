رحيل مدير التصوير تيمور تيمور يتصدر تريند جوجل.. جنازة مهيبة وصدمة في الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم مدير التصوير والفنان الراحل تيمور تيمور قوائم الأكثر بحثًا على محرك جوجل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد إعلان خبر وفاته المفاجئة غرقًا، في حادث مأساوي هز الوسط الفني، حيث ضحى بحياته لإنقاذ نجله من الغرق، ليترك رحيله صدمة كبيرة بين أصدقائه وزملائه وجمهوره.

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل تشييع الجثمان، موضحًا أنّ صلاة الجنازة على الفقيد ستقام عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على أن يوارى جثمانه الثرى وسط حضور غفير من الفنانين والمحبين، الذين حرصوا على وداعه في مشهد مهيب يعكس مكانته في قلوب الجميع.

ويعيش الوسط الفني منذ الأمس حالة من الحزن الكبير على رحيل واحد من أبرز مديري التصوير في جيله، حيث تميز تيمور تيمور برؤية بصرية مختلفة وأسلوب متفرد، جعل اسمه حاضرًا بقوة في أعمال درامية وسينمائية لاقت إشادة النقاد والجمهور على حد سواء.

مسيرة فنية حافلة

بدأ تيمور تيمور مشواره الفني من معهد السينما الذي تخرج فيه، حيث ظهرت موهبته مبكرًا منذ سنوات دراسته الأولى، عندما نفذ مشاريع مستقلة أكدت على قدراته الاستثنائية في التعامل مع الكاميرا والإضاءة وتكوين الكادر الفني. هذه البدايات فتحت أمامه الطريق سريعًا إلى العمل الاحترافي، ليصبح واحدًا من الأسماء اللامعة في مجال التصوير السينمائي والتلفزيوني.

وكان آخر أعماله مسلسل "جودر" بجزأيه (2024 – 2025) الذي حقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا، وشارك فيه تيمور كمصور ومدير تصوير، إلى جانب ظهوره بدور شرفي كممثل. كما ترك بصمته في مسلسلات بارزة مثل "رسالة الإمام" و"جراند أوتيل"، اللذين شكلا محطات مهمة في مسيرته الفنية.

وعلى صعيد السينما، تعاون مع كبار المخرجين وشارك في أعمال مهمة، منها أفلام: "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا"، إضافة إلى مساهماته البارزة كمصور في أفلام ذات قيمة خاصة مثل: "إبراهيم الأبيض" و"على جثتي"، حيث استطاع من خلال عدسته أن يضيف طابعًا بصريًا متفردًا لتلك الأعمال.

موهبة متعددة الوجوه

لم يكتفِ تيمور تيمور بالعمل خلف الكاميرا فقط، بل امتلك موهبة في التمثيل ظهرت جلية في مشاركاته الفنية، حيث قدم أداءً لافتًا في مسلسل "الجامعة"، وفيلمي "الحاسة السابعة" و"بعد الموقعة"، وهي تجارب كشفت عن طاقاته المتعددة وإبداعه الفني الذي جمع بين الإخراج البصري والحضور أمام الكاميرا.