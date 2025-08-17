نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان وتامر عاشور يلتقيان جمهور ليبيا لأول مرة في "صيف بنغازي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في ليلة يتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت وتُسجل حضورًا تاريخيًا، يطل النجمان بهاء سلطان وتامر عاشور على جمهور ليبيا يوم 21 أغسطس الجاري، لإحياء واحدة من أضخم حفلات مهرجان صيف بنغازي بساحة القصر التركي الكيش، برعاية وزارة الثقافة والفنون، وسط أجواء جماهيرية مرتقبة.



يمثل الحفل محطة فارقة للفنان بهاء سلطان، إذ يُعد أول ظهور له في ليبيا، حيث يلتقي جمهوره الليبي بمجموعة من أبرز أعماله التي شكّلت مسيرته الفنية، ما بين الأغاني الجديدة والقديمة التي حُفرت في ذاكرة المستمع العربي. أما النجم تامر عاشور، فيعود ليلهب الأجواء بباقة من أجمل أغنياته التي لاقت نجاحًا واسعًا خلال السنوات الماضية، إلى جانب أغنيات ألبومه الأخير الذي حصد تفاعلًا كبيرًا. ومنذ الإعلان عن الحفل وطرح التذاكر، شهدت منافذ البيع إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، في إشارة واضحة للشعبية الواسعة التي يتمتع بها كل من سلطان وعاشور في ليبيا. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل الجمهور الليبي بترحيب وحماس شديدين، معتبرين أن الحفل سيكون فرصة نادرة للاستمتاع بصوتين من أجمل الأصوات في الساحة الغنائية. يُذكر أن مهرجان صيف بنغازي كان قد انطلق مطلع أغسطس الجاري بسلسلة فعاليات مبهرة، من بينها عروض عالمية للساحر كريس المصري، والتي لاقت إشادات واسعة من النقاد والجمهور.