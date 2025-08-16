نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة "بتوقيت 2028".. هنادي مهنا تكتشف خيانة زوجها مع أقرب صديقاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الليلة على قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد ثاني حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بعنوان "بتوقيت 2028"، بطولة هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال.

افتتحت الحلقة الأولى بمشاهد رومانسية بين داليدا (هنادي مهنا) وزوجها مازن (أحمد جمال سعيد) في منزلهما، بينما استعرضت الكاميرا لقطات سريعة لكل من شريف (يوسف عثمان) وياسمين (نانسي هلال) أثناء استعدادهم للعمل، مع لمحات من صور قديمة توحي بوجود علاقة قديمة تجمع الرباعي.

يتصل شريف بياسمين طالبًا مساعدتها للتقديم في ماستر كلاس للإخراج، بينما تحاول ياسمين إقناع والدتها بالكذب على داليدا وإبلاغها أنها مريضة، حتى تتملص من حضور حفلة عيد الزواج.

في الشركة، تبدأ داليدا تسجيل البودكاست الخاص بها، بمشاركة شريف كمخرج وياسمين كمصورة، تحت إدارة مازن صاحب الشركة. بعد التسجيل، تخبرهم داليدا أن عيد زواجها اليوم وتدعوهم للاحتفال. لكن اتصال والدتها يغير خططها، إذ تطلب منها التوجه إلى فيلا المزرعة لجلب محفظتها ونظارتها.

داخل مكتب مازن، تصارحه داليدا برغبتها في تقديم بودكاست للأطفال، لكنه يرفض ويعلل قراره، قبل أن يفاجئها بأنه لن يحتفل بعيد زواجهما لانشغاله بأمر عاجل، ويعدها بتعويضها لاحقًا.

وفي تطور غامض، تدخل ياسمين مكتب مازن ويبدو أنهما يتآمران على أمر ما، قبل أن تغادر مع شريف. وفي الطريق، ينفعل خطيبها رامز عليها بسبب مزاحها مع شريف، لكنها تتركه غاضبة قبل أن يعود ويعتذر.

تتوجه داليدا بالسيارة نحو فيلا المزرعة وسط شبورة كثيفة وأجواء غائمة، وأثناء الطريق تسمع في الراديو سؤال المذيع: "إيه أمنياتكم في العام الجديد 2028؟"، فتتعجب قائلة: "إحنا في 2026!"

عند وصولها للفيلا، تكتشف المفاجأة الأكبر: في الحديقة المظلمة ترى زوجها مازن يحتضن ياسمين في لحظة رومانسية. تقتحم المشهد غاضبة وتصرخ: "انت بتخوني مع أقرب صاحبة ليا وعشرة عمري يوم عيد جوازي!"، لكنهما ينكران ويطلبان منها الهدوء، لترد على ياسمين بحدة: "انتي مريضة"، وعلى مازن: "ناقصك إيه علشان تخوني؟"، ثم تتوعدهم وتتركهم وتخرج إلى سيارتها باكية.

ثم تركب سيارتها فتسمع الإذاعه مجددا، فتجد المذيعة تذكر عام 2026، فتتعجب وتتحرك داليدا بسيارتها، وفجأة تدخل ممر عاصفي جديد وشبوره، وتخرج منه تجد نفسها متجهة إلى فيلا المزرعه، فتصاب بالذهول حتى تصل وتنزل من سيارتها، لتجد أجواء احتفالية بالعام الجديد 2026، وتدخل الفيلا الفارغة والمظلمه، وفجأة يظهر لها مازن زوجها يحمل تورتة الاحتفال بعيد زواجهما، ثم تظهر والدتها، وأصدقائها جميعا، فتصاب بحالة من الذهول ولا تستوعب ما الذي يحدث.

تدفع داليدا زوجها مازن، وتتجه إلى ياسمين وتطردها من المنزل وسط ذهول من الجميع.

تنتهي الحلقة الأولى على وقع الصدمة، تاركة الجمهور في انتظار ما سيحدث في الحلقة الثانية.