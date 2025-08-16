نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل 'لينك' بطولة سيد رجب ورانيا يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان سيد رجب التحضير لمسلسله الجديد لينك، والذي من المقرر عرضه في الـ Off season.

ابطال مسلسل لينك

ومسلسل لينك، بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، سليم الترك، فرح الزاهد، وآخرين، ومن تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

قصة مسلسل لينك

تدور أحداث «لينك» حول قصة مثيرة تبدأ من رابط إلكترونى واحد، يتسبب فى قلب حياة عدد من الشخصيات رأسًا على عقب، كاشفًا عن التأثيرات النفسية والاجتماعية الخطيرة لاستخدام السوشيال ميديا بشكل مفرط.

أحدث أعمال سيد رجب

ومن ناحية اخري، يرتبط سيد رجب حاليًا بتصوير مسلسل ابن النادي، والذي يضم في بطولته إلى جانب أحمد فهمي كل من، سيد رجب، حاتم صلاح، وأحمد عبدالحميد، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم، شيرين الديب، وريم رأفت، وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فيه، ويعد المسلسل من أحدث أعمال منصة شاهد الأصلية، ومن إنتاج طارق الجنايني.

آخر أعمال سيد رجب

وكان اخر اعمال سيد رجب هو مسلسل "بيت الرفاعى" الذى تم عرضه فى رمضان 2024 ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، الطفلة ليا سويدان، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.