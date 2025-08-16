نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النجمة اللبنانية إليسا، أجواء الصيف في الساحل الشمالي بحفل غنائي ضخم حضره عدد كبير من جمهورها المصري والعربي، رفع لافتة كامل العدد.

استطاعت إليسا خلال هذا الحدث الفني المميز أن تقدم مجموعة واسعة من أغانيها التي يحبها الجمهور، لتمضي بسحرها المميز وأدائها الرائع في قلب الجمهور المتعطش للاستماع إلى أغانيها التي تلامس القلوب.

حضرت إليسا الحفل بصحبة وكيل أعمالها في مصر المنتج تامر عبدالمنعم، وبدأت الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي"، التي أطلقها كتحية وطنية عاطفية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

بعد هذا الافتتاح المميز، قدمت إليسا باقة من ألمع أغانيها وجاءت أبرزها "أسعد واحدة، عايشالك، بدي دوب، شافونا اتنين، أكرهني، هنغني كمان وكمان، دايما على باللي"، وغيرها الكثير من الأغاني المميزة.

وفي كلمة لجمهورها أعربت النجمة إليسا عن سعادتها بالتواجد والغناء في مصر بعد فترة من الغياب، مشيدة بأجواء الحفل والتنظيم المميز لسامح سعيد وميمي المنشاوي.