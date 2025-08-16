فن ومشاهير

كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور) 1/6
  • كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور) 2/6
  • كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور) 3/6
  • كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور) 4/6
  • كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور) 5/6
  • كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور) 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الحب والرومانسية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النجمة اللبنانية إليسا، أجواء الصيف في الساحل الشمالي بحفل غنائي ضخم حضره عدد كبير من جمهورها المصري والعربي، رفع لافتة كامل العدد.

8c55936e18.jpg
de0d1805f1.jpg
7618d087f3.jpg
a819947b1a.jpg
54ec5e8b54.jpg

استطاعت إليسا خلال هذا الحدث الفني المميز أن تقدم مجموعة واسعة من أغانيها التي يحبها الجمهور، لتمضي بسحرها المميز وأدائها الرائع في قلب الجمهور المتعطش للاستماع إلى أغانيها التي تلامس القلوب.

حضرت إليسا الحفل بصحبة وكيل أعمالها في مصر المنتج تامر عبدالمنعم، وبدأت الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي"، التي أطلقها كتحية وطنية عاطفية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

بعد هذا الافتتاح المميز، قدمت إليسا باقة من ألمع أغانيها وجاءت أبرزها "أسعد واحدة، عايشالك، بدي دوب، شافونا اتنين، أكرهني، هنغني كمان وكمان، دايما على باللي"، وغيرها الكثير من الأغاني المميزة.

وفي كلمة لجمهورها أعربت النجمة إليسا عن سعادتها بالتواجد والغناء في مصر بعد فترة من الغياب، مشيدة بأجواء الحفل والتنظيم المميز لسامح سعيد وميمي المنشاوي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا