هنادي مهنا تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة هنادي مهنا حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في فيلمين ومسلسلين.

فيلم السادة الأفاضل

وايضا تشارك في فيلم السادة الأفاضل ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، حيث تتمحور أحداثه صراع بين عائلتين الأولى تقيم في احدى القرى الريفية، والعائلة الأخرى مقيمة في القاهرة، وهناك صلة بينهما تدخل العائلتين في مشاكل تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية، والعمل بطولة محمد ممدوح، طه دسوقى، أشرف عبد الباقي، بيومى فؤاد، محمد شاهين، ناهد السباعى، هنادى مهنى، انتصار، على صبحى، إسماعيل فرغلي، ميشيل ميلاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي.

حكاية بتوقيت 202

وتقوم هنادي مهنا ببطولة حكاية "بتوقيت 2028"، التي انطلق عرضها أمس السبت على شاشة قناة dmc، المكون من 5 حلقات هي الحكاية الثانية من مسلسل ماتراه ليس كما يبدو، ويشارك في بطولتها أيضا إلى جانب هنادي، كل من: أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان ونانسى هلال وهى من تأليف نسمة سمير وإخراج خالد سعيد، تجسد هنادى مهنى شخصية "داليدا"، مذيعة بودكاست تتمتع بشخصية قوية، تقع فى دوامة من المشاعر الغامضة مع زوجها رجل الأعمال الذي يملك شركة إنتاج، ويتقاطع معهما أصدقاء يعملون بالشركة، لتنكشف عبر الحلقات خيوط درامية إنسانية مشوقة.

فيلم أوسكار - عودة الماموث

كما تشارك في فيلم أوسكار - عودة الماموث، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، وتبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجربة علمية تنطوي على تعديلات جينية، وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة، وهو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

مسلسل سنجل مازر فازر

وايضا انضمت لمسلسل سنجل مازر فازر، قصة وإخراج تامر نادي، إنتاج صادق الصباح، ويجمع ريهام وشريف بعد أن اجتمعا معًا في عدة أعمال منها مسلسلي رمضان كريم عام 2017، والخطيئة الذي عُرض في 2014.