بالفيديو.. «آية عقيل» تطرح أغنيتها الجديدة 'مش مهم'

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت المطربة الشابة آية عقيل أحدث كليباتها الغنائية بعنوان «مش مهم» على قناة روتانا كليب الفضائية بالتزامن مع قناتها على موقع الفيديوهات العالمية يوتيوب.



تنتمي الاغنية إلى نوعية المقسوم، وهي كلمات محمود علم، ألحان عمرو مادو، توزيع هشام شقاوة، والكليب تصوير وإخراج أحمد خليفة.

وتقول كلماتها: مش مهم مش مهم مش مهم.. انت وجودك اصلًا اصلًا مش مهم.. اتصيت واخترتك.. من غضبي وقلبتي حذرتك.. انت خسارتك مش فارقالي.. يلا يا شاطر روح علي مامتك.. سايقة ورايقة وقلبي فلاز.. وفي كل دقيقة بعمل انجاز.. انا من يومي في حتة لوحدي.. جيليي مسميني الاعجاز.



وصرحت آية عقيل: أن كليب «مش مهم» هو أغنية ضمن ميني ألبوم سيتم طرحه تباعا مكون من أربع أغنيات بعنوان: مش للبيع، وداع بوداع، بحبك ليه، وسيتم تصويرهم جميعا بطريقة الفيديو كليب.



وأضافت آية: اغنية «مش مهم» هي أول تعاون يجمعها بفريق العمل سواء علم ومادو، أو المخرج أحمد خليفة الذي استطاع تقديمها بصورة البنت المستقلة المعتمدة على ذاتها والقادرة على فراق حبيبها ومواجهته إذا تطلب الأمر.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة آية عقيل الغنائية، كان كليب «100جنيه» ومن قبله كليب «سيكوباتي».



