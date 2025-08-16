هايدي هشام تكتب: "سامو زين يكسر جميع التوقعات في باب وخبط"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم سامو زين نجاح كبير بالميني ألبوم الجديد "باب وخبط" الذي كسر به جميع توقعات جمهوره، الميني ألبوم يتنوع بين الدراما والرومانسية ويحمل داخله 5 أغنيات جُدد ويشارك معه فريق عمل متنوع، ونجاح ميني ألبوم "باب وخبط" هو مختلف عن جميع النجاحات السابقة لـ سامو زين وهذا بسبب أنه قد تخطي جميع التوقعات.

وحمل "باب وخبط" مع العديد من المفاجآت التي كان يحضرها ويعمل عليها سامو زين طوال الفترة الماضية، والحقيقة أن الألبوم حمل العديد من المفاجآت ومنها عودة سامو زين للإخراج مرة أخري بعد غياب طويل دام لنحو 15 عام، ولم تتوقف مفاجأت سامو زين لجموره عند هذا فقط ولكن قد فاجأ سامو زين جمهوره بالشعر الأبيض كاملًا فى كليبات الميني ألبوم والكليبات الذي ظهر بها بالشعر الأبيض هي "ميتعزش" و"إنهيار" وقد أبدى الجمهور اندهاشه بهذا اللوك ومن ضمن المفاجأت أيضًا هو طرحه الأغاني على طريقة الفيديو كليب وكانت الأغنيات تحمل قصة كاملة.

واثني الجمهور على هذا المجهود الكبير الذي قدمه سامو زين فى هذا الميني ألبوم "باب وخبط"، وقد تبين فرحة الجمهور ومحبته للألبوم وذلك من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا واليوتيوب، وقد اتضح مدي اشتياق الجمهور لأغاني جديدة بصوت مطربهم المُفضل سامو زين الذي كسر جميع التوقعات فى الميني ألبوم "باب وخبط".

ويذكر أن "باب وخبط" يتكون من 5 أغنيات وتطرح منه أغنية جديدة كل يوم أربعاء وقد طُرح منه 3 أغنيات وهم "باب وخبط، ميتعزش، إنهيار" ويتبقي أغنيتان ستُطرحان في الأسبوعين المقبلين ومن المتوقع أن يحققوا نجاحات كبيرة مثل الأغاني السابقة.