قريبا.. ياسمين عبدالعزيز تشارك أحمد سعد في عمل جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، عن مشاركتها مع الفنان أحمد سعد في عمل جديد.

ياسمين عبدالعزيز تشارك أحمد سعد في عمل جديد

ونشرت ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو، تظهر فيه مع الفنان أحمد سعد وعلقت على الفيديو قائلة: “قريبًا”.

تعاون ياسمين عبدالعزيز واحمد سعد

يُذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين النجمين، إذ حققت أغنيتهما السابقة "حبيبنا" نجاحًا مدويًا وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا، ما جعل الجمهور ينتظر جديدهما بشغف.

آخر أغاني أحمد سعد

سبق، أطلق النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته بعنوان "اتك اتك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، فيما جاء التوزيع الموسيقي لـ أحمد طارق يحيى، وفلسطيني، والهندسة الصوتية من خلال الميكس لـ هاني محروس والماستر لـ مازن مراد.

أعمال ياسمين عبدالعزيز الفترة القادمة

كما تعود النجمة ياسمين عبدالعزيز إلى السينما من خلال فيلم "زوجة رجل مش مهم" بعد غياب دام لمدة 7 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية "الأبلة طمطم"، الذي طرح بدور العرض السينمائية في عام 2018، ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهد العمل بقيادة المخرج معتز التوني نهاية شهر يونيو الجاري.