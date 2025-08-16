لأول مرة.. أمير كرارة يقدم الرعب في مسلسل ظروف غامضة

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أمير كرارة تجهيزات مسلسله الجديد الذي يحمل اسم مسلسل ظروف غامضة، ويمثل أولى تجاربه في عالم دراما المنصات.

قصة مسلسل ظروف غامضة

ويقدم أمير كرارة الرعب لأول مرة في مسلسل ظروف غامضة، والعمل، حيث تدور احداثه في إطار رعب تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويقدم خلاله أمير شخصية حسن، بودكاستر يبحث ويحلل ألغاز الماورائيات والمواقف الغامضة.

أبطال مسلسل ظروف غامضة

ومسلسل ظروف غامضة مكون من 10 حلقات، وتضم قائمة أبطاله كل من: أمير كرارة، آية سماحة، صدقي صخر، أحمد عبدالحميد، عايدة فهمي، محمد المولي، حسن العدل، أحمد عبدالله محمود، ضياء عبدالخالق، آلاء علي، أحمد حاتم كضيف شرف، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة هو مسلسل بيت الرفاعي اللذي عُرض في رمضان 2024، وشاركه البطولة: أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

وايضا شارك في بطولة فيلم الشاطر مع الفنانة هنا الزاهد، ويجسد خلاله شخصية دوبلير مشاهير stunt coordinator، وهو الشخص الذي يؤدي مشاهد الأكشن والمعارك بدلًا من النجوم، فيما تعمل هنا الزاهد في أكثر من مهنة خلال الأحداث، منها عاملة في السيرك وراقصة، ويختطف أمير خلال الأحداث هنا وتطاردهما عصابة كبيرة في تركيا، ويظهر أحمد عصام السيد بدور شقيق أمير ويعمل تيك توكر خلال الأحداث