الرياض - كتبت رنا صلاح - ينطلق مهرجان شبيب للثقافة والفنون بدورته الـ31 في 28 من الشهر الحالي على مسرح مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى.

انطلاق فعاليات مهرجان شبيب الدولي بدورته الـ31

ووفق بيان صادر عن إدارة المهرجان، فإن المهرجان الذي ينطلق تحت رعاية الشريفة بدور بنت عبد الإله، يشارك فيه فنانون من الأردن والعالم العربي، ويشتمل على فعاليات فنية وثقافية وتوعوية، إضافة إلى فعاليات هادفة للأطفال.

وقالت رئيسة اللجنة العليا ومديرة المهرجان، الشريفة بدور بنت عبد الإله، إن فعاليات المهرجان ستتواصل على مدار 3 أيام في مسرح مركز الحسين الثقافي ومدرج الحسن بن طلال في الجامعة الأردنية، والمكتبة الوطنية، ومركز زها الثقافي، متضمنة طيفا ثريا من الفعاليات الفنية والثقافية والعروض الهادفة للأطفال.

وكشفت الشريفة بدور، أن مهرجان الطفل المنبثق عن مهرجان شبيب سيستضيف أطفال غزة المتواجدين للعلاج في الأردن، وسيتم توزيع الهدايا عليهم.

وتشتمل فعاليات اليوم الأول من المهرجان، الذي يشارك فيه ضيوف شرف من الفنانين الأردنيين: قمر الصفدي، شايش النعيمي، حابس حسين، سميرة العسلي، وخليل مصطفى، ومن فلسطين الشاعر رامي اليوسف والفنانة لونا بشارة، والفنان القطري علي عبدالستار، والفنان الكويتي محمد البلوشي، على معزوفات لفرقة موسيقات الأمن العام، ومعرض توعوي لإدارة مكافحة المخدرات، ومعرض للفن التشكيلي، واستعراض لفرقة أمانة عمان للتراث والفلكلور الشعبي، وعرض للأزياء التراثية الأردنية.

كما تشمل فعاليات المهرجان أمسية تقدمها الفرقة الهاشمية للإنشاد، ومهرجان رواق الشعر بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ومهرجان الطفل "شبيب زها".

وتختتم فعاليات المهرجان بحفل فني يقام في مركز الحسين الثقافي، يشارك فيه الفنانون عمر السقار، يوسف عياش، غالب خوري، وياسمين أحمد من الأردن، وزكريا الطائي من العراق، وفرقة الأزر للفنون الشعبية .