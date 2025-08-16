الرياض - كتبت رنا صلاح - احتفلت نجمة السوشيال ميديا هيا كرزون بعقد قرانها على رجل الأعمال الأردني عمر الكيكي، في أجواء عائلية بهيجة حضرها الأهل والأصدقاء.

هيا كرزون تحتفل بعقد قرانها على الأردني عمر الكيكي

وقد شاركت هيا متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مقاطع من الحفل الذي تميز بالبهجة والزينة الراقية وانتشار الورود البيضاء.

خطفَت العروس الأنظار بفستان أزرق مطرز بنقوش لامعة مع كاب بأكمام منفوشة وطرحة مزينة بالتطريز ذاته، فيما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وماكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها.

وظهرت إلى جانب شقيقتها زين ووالدتهما في لحظات مؤثرة مليئة بالحب، حيث وثّقت الكاميرات عناق الأم لابنتها ورقصهما معًا وسط الزغاريد. كما انضمت هيا إلى فرقة الزفة، لتشاركها العزف على الطبل في مشهد حافل بالبهجة.

وقدمت هيا رسائل شكر وامتنان لكل من هنأها، مؤكدة أن محبة الناس هي أثمن هدية في حياتها. كما شاركت شقيقتها الفنانة ديانا كرزون تهنئة مؤثرة عبر حساباتها، فيما نشرت شقيقتها التوأم زين كلمات مليئة بالعاطفة أكدت فيها أن فرحة هيا هي فرحة لها أيضًا.

وكانت هيا قد أعلنت خطوبتها على عمر الكيكي في نوفمبر 2024، حيث ظهرت في فيديوهات الحفل وهي ترقص معه من دون أن يظهر وجهه، وسط أجواء حالمة تخللها ديكور فاخر وزينة .