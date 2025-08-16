الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، يوسف الغيث، عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لمضاعفات مفاجئة عقب خضوعها لعملية قسطرة.

تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

وأوضح الغيث في تصريحات صحفية أن الفنانة مكثت نحو أسبوعين في المستشفى بعد العملية، قبل أن تتدهور حالتها قبل يومين، ما استدعى نقلها إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة وضعها بشكل مكثّف.

وبيّن أن حياة الفهد تعرضت لجلطة دماغية ذات تأثير محدود، مؤكداً أنها ما تزال واعية وفي حالة مستقرة نسبياً. وأضاف: "الحمد لله، هي بخير وواعية، لكن التأثير بسيط".

وأكد مدير أعمالها أن قرار الإعلان عن حالتها جاء بالتنسيق مع ابنتها سوزان، تقديراً لمحبة الجمهور العربي لها، وطلباً للدعاء، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات ومتابعة الأخبار من الصفحة الرسمية لمؤسسة الفهد فقط.

وأشار إلى أن الفنانة تحظى برعاية طبية كاملة ودعم كبير من عائلتها، داعيًا الجمهور إلى مواصلة الدعاء لها بالشفاء العاجل.