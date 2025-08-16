“منافي الأنا"… رحلة نثرية في صراعات الذات بين الوطن والمنفى

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد دار "اسكرايب" للنشر والتوزيع عن صدور كتاب “منافي الأنا” للدكتور محمد جودة، والذي يضم مجموعة نصوص نثرية تتناول موضوع الأنا وصراعاتها من زوايا متعددة.

يتناول الكتاب محاولة الذات التحرر من منافيها، ومواجهة الوجود بلا قيود أو توجيه، مع طرح تساؤلات حول الوطن والهوية والانتماء، وتغوص النصوص في أثر الإبادة المستمرة على الأنا، حيث تصوّر مشاهد القتل، والنزوح، والتهجير، والسجن، وفقدان المأوى، باعتبارها جروحًا مفتوحة في الذاكرة، تعيد تشكيل علاقة الإنسان بذاته وبالعالم من حوله.

وتتناول النصوص جوانب من الذاكرة، والاغتراب، وفقدان المعنى، وتقدم صورًا لواقع يصفه المؤلف بأنه “عالم ميت” تحاول الأنا فيه كسر القيود ورؤية ذاتها من جديد.

وقال المؤلف إن الدافع وراء كتابة العمل هو الرغبة في فتح مساحة للتأمل في الذات وعلاقتها بالعالم، مضيفًا أن الكتاب يمثل توثيقًا للحظة بغير وسائط تقليدية، وبحثًا عن المعنى وسط فوضى الواقع، وأوضح أن النصوص تعكس تجربة شخصية في مواجهة الفقد، والصراعات الداخلية، وأثر الغياب على الإنسان.

ويؤكد جودة أن الكتاب لا يقدّم إجابات جاهزة، بل يفتح المجال أمام القارئ لإعادة النظر في أسئلته عن ذاته وعلاقته بالمحيط، مشيرًا إلى أن النصوص كُتبت بوعي كامل بأنها موجهة لكل من خاض تجربة اغتراب أو فقد أو مواجهة مع الذات.

من المقرر أن يشارك كتاب “منافي الأنا” في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية للكتاب، ليكون متاحًا لجمهوره في الرياض، الجزائر، الشارقة، والقاهرة.