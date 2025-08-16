نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل.. مسلسل «ابن النادي» بطولة أحمد فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم مسلسل ابن النادي، ومن المقرر عرضه خلال موسم الـ Off Season

قصة مسلسل ابن النادي

ويظهر أحمد فهمي خلال أحداث العمل بشخصية شاب يرث نادي ويفقد فريقه الدوري، ويتناول المسلسل أجواء صراع يجمع بين اللاعبين والإداريين وسط مواقف طريفة، في إطار اجتماعي رياضي يحمل طابعًا ساخرًا.

ابطال مسلسل ابن النادي

ويضم مسلسل ابن النادي بطولة أحمد فهمي، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، سينتيا خليفة، أحمد عبدالحميد، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم، شيرين الديب، وريم رأفت، وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فيه، إنتاج طارق الجنايني.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان آخر أعمال أحمد فهمي هو مسلسل سره الباتع، الذي عُرض في رمضان 2023، من بطولة: أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، أحمد عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هدى الإتربي، ومحمد عادل، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ يوسف إدريس، ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.

وايضا شارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد، بطولته بجانب أحمد السقا، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم أحمد وأحمد

وفيلم أحمد وأحمد ينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.