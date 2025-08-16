نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان مطرز.. نسرين طافش تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة نسرين طافش انظار متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، في أحدث ظهور لها خلال اجازتها ببرشلونه. أحدث اعمال نسرين طافش وظهرت نسرين طافش في الصور بشوارع برشلونة مرتديه فستان ابيض قصير مطرز بتطريزات ورود، وتركت خصلات شعرها منسدله علي كتفيها. اخر اعمال نسرين طافش وكان اخر اعمال نسرين طافش هي أغنية "روقان" من كلمات محمد الغنيمي وألحان مصطفى باصي. كلمات أغنية "روقان" لـ نسرين طافش حبة روقان.. روقان رقص ولعب وفصلان و كمان ضحك بصوت عالي يا دلع دلعنا كمان يالا بلوكات للناس اللي تجيب وجع الراس دي الراس متكلفة غالي و القلب ابيض حساس ولا حزن وبكا طلبت هشتكة وحنان و حبيبي معايا.. معايا أنا مش حاسة بحرمان قايم بالواجب ومخلي الجو جنان قايم بالواجب بزيادة ومخلي الجو جنان حبة روقان.. روقان رقص ولعب وفصلان و كمان ضحك بصوت عالي يا دلع دلعنا كمان يا سلام ع المود يا سلام كدة مية فل وتمام الصحبة الحلوة فارقة و اللي يسيبنا عشان ينام خسران أحلى الأوقات ده الفرح يادوب ساعات و احنا بنسرقها سرقة و بننسى بيها اللي فات ولا حزن وبكا طلبت هشتكة وحنان و حبيبي معايا.. معايا أنا مش حاسة بحرمان قايم بالواجب ومخلي الجو جنان قايم بالواجب وزيادة ومخلي الجو جنان حبة روقان.. روقان رقص ولعب وفصلان و كمان ضحك بصوت عالي يا دلع دلعنا كمان