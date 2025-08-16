نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد... شهد رمزي تطلق برومو "أصل الجمال" أولى أعمالها في عالم الغناء لصيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت النجمة الشابة شهد رمزي الإعلان التشويقي لأول أعمالها الفنية بعنوان "أصل الجمال"، والذي يُعد أولى خطواتها في عالم الغناء، وسط تفاعل كبير علي منصات التواصل الإجتماعي استعدادًا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

كلمات أغنية "أصل الجمال"

"أصل الجمال" من كلمات محمد القاياتي ومحمود عليم، ألحان محمد يحيى، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر خالد رؤوف، وانتاج مشترك بين هيثم سعيد فاس بوكس ومحمد علام كيوب ميوزك، فيما أُخرج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني.

كما يعتبر اغنية "أصل الجمال" هي بداية التعاون بينهم تمهيدا للعديد من الاعمال الغنائية الذي يتم طرحها خلال الفتره القادمة، بالإضافة إلى إدارة أعماله خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات هيثم سعيد

وفي هذا السياق، صرح هيثم سعيد قائلًا: "نحن متحمسون للغاية لإطلاق أولى خطوات شهد، فهي تملك الموهبة والقدرات التي تؤهلها لتكون نجمة شاملة، قادرة على المنافسة بقوة في عالم الغناء والاستعراض."

كما أعرب محمد علام عن حماسه قائلًا:

"رهاننا على شهد ليس مجرد عمل غنائي، بل مشروع طويل المدى لصناعة نجمة تمتلك كل المقومات لتقديم فن مختلف وقوي للجمهور."

كما عبرت شهد رمزي عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة:

“أصل الجمال هو البداية فقط، والجمهور على موعد مع أعمال كثيرة ومفاجآت قادمة في الألبوم الجديد، الذي سيحمل أشكالًا متنوعة من الموسيقى والاستعراض”.

كما يتم طرح فيديو كليب "أصل الجمال" خلال الأيام القليلة المقبلة علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، على أن يتبعها صدور الألبوم الذي يحمل العديد من المفاجآت.

معلومات عن شهد رمزي

مع العلم أن شهد رمزي هي ابنة المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي وإن آخر أعمالها في عالم الانتاج فيلم "الخطة العايمة" الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته: علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.