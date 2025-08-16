هشام عباس وكايرو كافيه وفلكلور كازاخستان على مسرح المحكي

القاهرة - محمد ابراهيم - إستمرارًا لفعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة تقام 3 حفلات مساء الإثنين 18 أغسطس على مسرح المحكي.

مواعيد الحفلات

ففي الثامنة مساءً تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف حفلًا بمشاركة المغنيتين ليديا لوتشيانو وأمنية أبو بكر يتضمن مختارات متنوعة لمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها برؤية موسيقية جديدة منها قلبى ومفتاحة، يا جميل ياجميل، طير بينا يا قلبي، داري العيون، طير بينا يا قلبى، أهواك وغيرها إلى جانب نماذج من مؤلفات على شرف الخاصة منها تخيل ولونجاية.

وفي التاسعة مساء وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية تقدم فرقة إقليم جيتيسو الفلهارمونية من دولة كازاخستان نماذج من فنونها التراثية التقليدية وتشمل مختارات من الأعمال الفلكلورية إلى جانب لوحات إستعراضية تجسد جانبًا من العادات المحلية.

وفي العاشرة مساء يتغني النجم هشام عباس بباقة من أشهر أعماله الخاصة وتترات المسلسلات الدرامية التي آداها منها ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وأنا أعمل إيه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان، يتربى فى عزو، كده رضا، السهر والإنبساط، عمال يحكيلي عنها وغيرها.