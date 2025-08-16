مي فاروق تتألق بحفل غنائي رائع في مهرجان قرطاج الدولي بتونس اليوم

الرياض - كتبت رنا صلاح - تحيي الفنانة مي فاروق حفلاً غنائيًا مميزًا في إطار مهرجان قرطاج الدولي الذي يقام في تونس يشهد هذا الحدث الثقافي إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث يترقب محبو الموسيقى الاستمتاع بأداء مميز لفنانة معروفة بغنائها العاطفي والراقي.

تجمع هذه الفعالية الفنية مجموعة متنوعة من الفنانين، لكن أداء مي فاروق يظل محط الأنظار، إذ تتميز بجاذبيتها وحضورها المميز على المسرح يعد مهرجان قرطاج منصة تعبيرية لكل فنان ويرتقب الكثيرون عودتها القوية لأجواء هذا المهرجان.

يُظهر تنظيم المهرجان اهتمامًا كبيرًا بالموسيقى العربية ويعزز روابط الثقافة والفن بين الشعوب يأتي حفلا هذا العام ليعكس التنوع والإبداع الذي يتمتع به الفن العربي، الأمر الذي يسهم في إثراء الساحة الفنية والثقافية.

تسعى مي فاروق في هذا الحفل إلى تقديم مجموعة من أروع أغانيها التي تأسر القلوب، حيث يتمنى العديد من المعجبين أن تكون ليلة مليئة بالمشاعر والإبداعات الجمهور يترقب اللحظات السحرية التي ستقدمها، مما يعكس حبهم الكبير للفن الأصيل.

في الختام، يُعتبر مهرجان قرطاج الدولي تجربة رائعة تجمع بين الفن والجمهور، وهو بمثابة فرصة لمشاركة الأحاسيس والذكريات الجميلة التي تتجسد من خلال الصوت والموسيقى.