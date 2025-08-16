نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالمنعم يكشف أسرار ميوله الفنية منذ الطفولة.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان تامر عبدالمنعم إن ميوله الفنية وجذوره في الفن بدأت منذ صغره، مؤكدًا أن البيئة الأسرية لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل اهتماماته.

تصريحات تامر عبد المنعم

وأوضح عبدالمنعم خلال لقائه في برنامج «سبوت لايت»، تقديم شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن والده رحمه الله لم يتدخل أبدًا في اختياراته الفنية أو ميوله، لكنه حرص على خلق جو داعم للفنون داخل المنزل.

وأشار إلى أن البيت كان مليئًا بالمكتبات، والبيانو، وأجهزة الموسيقى، بالإضافة إلى برامج إذاعية متنوعة، كان يحرص على الاستماع إليها منذ الطفولة، بما في ذلك البرامج الدينية والموسيقية الصباحية، وهو ما ساعده على تنمية حبه للكتابة والفن، مردفًا: «بحب أسمع أذاعة القرآن الكريم، الأذاعة على طول في دواني، بحب اسمع هنا القاهرة».

وأضاف تامر عبدالمنعم أن فكرة الذهاب إلى دور العرض المسرحية كانت تجربة مهمة ساعدته على الانغماس في عالم الفن، مؤكدًا أن كل فرد من الأسرة اختار مجال اهتمامه الخاص دون تدخل أو فرض، مما أتاح له الحرية في تطوير موهبته الفنية بعيدًا عن أي قيود أو تدخلات.