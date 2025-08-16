نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حب أنغام.. أغاني منسية يكشف عن النادر والجديد من أغانيها وأسرار أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى حلقة استثنائية غدًا الأحد الموافق 17 أغسطس 2025 يقدم برنامج "أغاني منسية" في حلقته مجموعة كبيرة من أغاني المطربة الكبيرة أنغام، وتقول الكاتبة الصحفية سحر الجمل مقدمة البرنامج، كان لزامًا على برنامج "أغاني منسية" أن يخصص حلقة عن الفنانة الكبيرة أنغام الصوت الأصيل الذي يتجانس مع أصوات زمن الفن الأصيل المحترم.

دعمًا من الإذاعة المصرية لأنغام حيث أنها تمر بأزمة صحية نتمنى جميعا أن يمن الله عليها بالشفاء العاجل الإذاعة المصرية التي شهدت أولى خطوات أنغام في الاعتماد الإذاعي كمطربة وهي لا تتجاوز 15 عامًا، وكانت شاهدة على إطلاق أولى أغنياتها في عالم الفن والطرب،فكانت أغنية "الجنة تحت أقدامك" من ألحان والدها الموسيقار محمد على سليمان كلمات العميد إبراهيم موسى، هذه الأغنية قدمت وأنغام في سن الخامسة عشرة، وتم تسجيلها في استوديو 46 بمبنى الإذاعة.

أغاني أنغام

وقد تم اعتمادها من قبل لجنة تضم الموسيقار الراحل حلمي بكر والملحن أحمد صدقي والملحن مدحت عاصم، ويبدأ البرنامج بإذاعة عددًا من الأدعية الدينية بصوت أنغام منها دعاء العمر الحقيقى ألحان عزيز الشافعي، ودعاء أعوذ بالله الواحد ومن الشيطان برقيك، وأغنية ياليلي لالي، الركن البعيد الهادئ كلمات صلاح فايز، ألحان محمد علي سليمان، وديتو مع والدها يا أعز وأغلى وأطيب قلب، كلمات مصطفى السبيلى.

كما يتطرق البرنامج لمجموعة من الملحنين والموسيقين المؤثرين فى حياتها وقدموا لها عددًا من الأغاني حققت نجاحًا كبيرًا فى التسعينات منهم الموسيقار أمير عبد المجيد الذى لحن لها مجموعه من الأغاني نذيع منها أغنية القالك حد، كلمات ناصر رشوان،والموزع الموسيقى طارق عاكف الذى قام بتوزيع اغنيه بعتلى نظره كلمات بهاء الدين محمد الحان رياض الهمشرى، كما يسرد البرنامج علاقة أنغام بزمن الفن الجميل ونذيع أغنية فاكر زمان وهي دويتو مع محمد الشرنوبي، كلمات أمير طعيمة ألحان ايهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، إضافة لأغنية شوفت الدنيا، ويذيع أيضًا ميدلي أغاني يشمل أغنية إلا أنا كلمات صلاح فايز، أغنية كل ما نقرب لبعض كلمات بهاء الدين محمد، ألحان خالد عز، ودوني عند أمي كلمات وألحان عزيز الشافعي، وأغنية نص الدنيا كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز، أغنية عمري معاك كلمات عزت الجندي ألحان شريف تاج، ومن الأغاني الجدية نذيع أغنية بقالك قلب ألحان رياض الهمشري، كلمات أمير طعيمة، توزيع طارق مدكور، وديتو مع تامر عاشور رجعنا في كلامنا ليه كلمات نادر عبد الله ألحان وليد سعد.

تفاصيل البرنامج

ويذيع البرنامج بعض الأغاني الوطنية نشيد بلادي، التاريخ بيقول كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز، ويختتم البرنامج بإذاعة ميدلي من تترات المسلسلات التي قدمتها في الثمانينات والتسعينات وهي مسلسل سر الأرض، الزنكلوني، ألف ليلة ليلة، حديث الصباح والمساء، أغاني منسية برنامج أسبوعي.

موعد برنامج "أغاني منسية"

يذاع الأحد في الخامسه وعشر دقائق على اذاعة القاهره الكبرى 102.2، إعداد وتقديم الكاتبة الصحفية سحر الجمل مدير تحرير بأخبار اليوم، هندسة إذاعية غادة جمال الدين، تتر البرنامج بصوت الفنانه الكبيره سهير المرشدي، والموسيقى من اختيار المخرج محمد ترك.