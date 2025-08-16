الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق فيلم “الشاطر” إيرادات ضخمة يوم أمس، حيث تمكن من جمع مليون و700 ألف جنيهًا، مما يؤكد شعبيته الكبيرة في دور العرض تواصل جماهيرية الفيلم في تحقيق أرقام مرتفعة، مما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية في الفترة الحالية.

فيلم “الشاطر” يسجل إيرادات تتجاوز المليون و700 ألف جنيه في يوم واحد

الفيلم، الذي يحمل في طياته قصة مثيرة وأداء متميز من الممثلين، يجذب العديد من المشاهدين من مختلف الأعمار. تتزايد أعداد الحضور في دور السينما يومًا بعد يوم، مما يساهم في استمرار نجاحه ويتجلى ذلك في الحديث المتزايد عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يُظهر الأداء المالي للفيلم نجاح الاستراتيجية التسويقية، التي استهدفت جمهورًا واسعًا إن النتائج الأولية تعكس أيضًا تفاعل الجمهور وتقبله للأعمال الفنية، مما يعزز من فرص استمرار عرض الفيلم لفترات إضافية في دور السينما.

مع تصاعد الإيرادات، يبقى أن نشاهد كيف ستؤثر هذه النتائج على المنافسة بين الأفلام الأخرى خلال الأسابيع المقبلة وواحد من أبرز الأعمال الفنية في هذا الموسم، يبشر بتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب.