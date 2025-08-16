تامر عبدالمنعم يكشف تفاصيل أزمة الكهرباء خلال حفلة لؤي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنه تعرض لموقف طريف وغير متوقع أثناء تنظيم حفلة للفنان لؤي، بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر.

تصريحات تامر عبد المنعم

وأوضح تامر عبدالمنعم خلال ظهوره في برنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، أن الكهرباء فصلت 3-4 مرات خلال استعدادات الحفل، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة الخاصة بالصوت والشاشات كانت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب المشكلة، مردفًا: «قالوا لي إن فيه فازة ضربت، وجبت شركة الكهرباء فورًا لحل الأزمة، وبعد تصلحيها مرة أخرى وضربت مرة تانية، وكمان في شاشات وصوت وتكلفة بملايين، وتم التعامل مع الموقف بإيجابية».

وتابع: «تكلمت مع لؤي وهو تفهم دا، وقولت ليه هنعمل حفلة تانية، وجبته مرة في حفلة الاستاذ سليم سحاب، وهنعمل ليه حفلة تانية إن شاء الله في الصيف».

