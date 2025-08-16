الرياض - كتبت رنا صلاح - صرح الفنان تامر عبدالمنعم بأن الشباب اليوم قد أصبحوا يميلون بشكل ملحوظ إلى الابتعاد عن المسرح التقليدي وأوضح أن هذا الاتجاه يعود إلى تغييرات عدة في ثقافة الشباب، حيث يفضل الكثيرون التوجه نحو أشكال الفن الحديثة مثل السينما والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

تامر عبدالمنعم: الجيل الجديد يبتعد عن المسرح التقليدي لصالح أشكال فنية جديدة

كما أضاف عبدالمنعم أن التقنيات الحديثة ووسائل العرض الجديدة قد أثرت على أساليب تلقي الفن، مما جعل الجمهور أكثر تفضيلاً لهذه الأنماط وأشار إلى أنه من المهم أن يتبنى المسرح أساليب جديدة وابتكارية ليتمكن من جذب انتباه الأجيال الجديدة، وذلك للحفاظ على مكانته كمصدر أساسي للفن والثقافة.

أكد الفنان أن المسرح يحتاج الآن إلى محتوى يلامس اهتمامات الشباب، مشدداً على أهمية تقديم تجارب تتناسب مع متطلبات العصر في ختام حديثه، دعا عبدالمنعم المؤلفين والمخرجين إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم لجذب الشباب من جديد إلى عالم المسرح، وخلق تجارب فنية مميزة ومعاصرة.

إن هذا التحول يدل على ضرورة تبني الفنون التقليدية لأساليب جديدة لضمان بقائها ومواكبتها للتطورات الفنية الحالية، مما قد يساعد في إعادة الحيوية إلى المسرح كعنصر أساسي في الحراك الثقافي.